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В России свидетельства о смерти станут электронными с 1 марта

Общество, 17:08 08 февраля 2022

из группы "Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы "Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень" во ВКонтакте

Медицинские свидетельства о смерти переведут в электронный формат с 1 марта. Медицинские организации будут вносить информацию из свидетельств в единую информационную систему в сфере здравоохранения, а оттуда данные будут передавать в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, сообщает РИА Новости.

Также доступ к Федеральному реестру будет у Минздрава, Минцифры, Федеральной налоговой службы, органов, осуществляющих госрегистрацию актов гражданского состояния, Федеральной службы госстатистики, федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Сообщается, что перевод свидетельств о смерти в электронный формат упростит работу ЗАГСов и снимет часть нагрузки с россиян, которые до сих пор должны были самостоятельно в случае смерти родственника получить бумажное свидетельство и отнести его в органы записи актов гражданского состояния.

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# смерть , электронные услуги

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