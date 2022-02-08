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179 килограммов рыбы изъяли с уличных прилавков Тюмени

Общество, 16:46 08 февраля 2022

комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени | Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени

179 кг рыбы изъяли у продавцов за несоблюдение правил торговли сотрудники департамента потребительского рынка и управления МВД России по Тюмени, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Продавцы без санитарных книжек и документов, подтверждающих качество товара, реализовывали товар на самодельных прилавках на Московском и Червишевском трактах, улицах Ватутина, Республики и Мельникайте.

Всего инспекторы составили 27 протоколов об административных правонарушениях за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или разрешения и торговлю вне специально отведённых мест.

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# стихийная торговля

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