179 килограммов рыбы изъяли с уличных прилавков Тюмени

| Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени | Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени

179 кг рыбы изъяли у продавцов за несоблюдение правил торговли сотрудники департамента потребительского рынка и управления МВД России по Тюмени, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Продавцы без санитарных книжек и документов, подтверждающих качество товара, реализовывали товар на самодельных прилавках на Московском и Червишевском трактах, улицах Ватутина, Республики и Мельникайте.

Всего инспекторы составили 27 протоколов об административных правонарушениях за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или разрешения и торговлю вне специально отведённых мест.