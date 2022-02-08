179 килограммов рыбы изъяли с уличных прилавков Тюмени
| Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени
179 кг рыбы изъяли у продавцов за несоблюдение правил торговли сотрудники департамента потребительского рынка и управления МВД России по Тюмени, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.
Продавцы без санитарных книжек и документов, подтверждающих качество товара, реализовывали товар на самодельных прилавках на Московском и Червишевском трактах, улицах Ватутина, Республики и Мельникайте.
Всего инспекторы составили 27 протоколов об административных правонарушениях за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или разрешения и торговлю вне специально отведённых мест.