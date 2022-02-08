9 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальному развитию.

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 8 им. А.П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнется литературное путешествие "Винни-Пух и все-все-все".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по по экономическому развитию и бюджету.

В Тюмени в 14 часов в прокуратуре Калининского округа (ул. Ялуторовская, 42а) начнется прием граждан первым заместителем прокурора Тюменской области Руфатом Биктимеровым.

В Тобольске в 16 часов в областной больнице № 3 начнется открытие детской игровой компанты в рамках благотворительного проекта компании МейТан "Жизнь одна".

В Тюмени в 16 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется танцевальный вечер "Городская танцплощадка".

Интересное в этот день:

1601 — столица Испании возвращается в первую столицу страны Вальядолид.

1667 — заключено Андрусовское перемирие между Россией и Польшей.

1877 — в Санкт-Петербурге организована Николаевская морская академия.

1885 — в России открылась первая бесплатная библиотека — библиотека-читальня имени И. С. Тургенева в Москве.

1897 — состоялась первая Всеобщая перепись населения Российской империи.

1900 — 20-летний американский теннисист Двайт Ф. Дэвис основывает названный в честь него Кубок Дэвиса.

1904 — восемь японских миноносцев торпедировали стоявшие на внешнем рейде Порт-Артура корабли русского флота. Это нападение положило начало Русско-японской войне.

1931 — торжественное открытие и первый съемочный день Центральной фабрики Союзкино (ныне "Мосфильм").

1948 — в Токио основан Всемирный центр айкидо Айкикай.

1963 — первый полет узкофюзеляжного среднемагистрального пассажирского самолета Boeing 727.

1969 — первый полет Boeing 747 — первого в мире дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного пассажирского самолета.

1996 — в Институте тяжелых ионов в Дармштадте, Германия, объявлено об открытии 112-го элемента с атомной массой 285 — коперниция.

2001 — на территории Лянкаранского и Астаринского районов Азербайджана создан Гирканский национальный парк.

2006 — торжественно открыт Храм во имя Преображения Господня в городе Серове.

2010 — утверждение Европарламентом нового состава Европейской комиссии.