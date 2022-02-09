10 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание Тюменской облдумы.

В Тюмени в 10 часов начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской думы.

В Тюмени в 12 часов 30 минут в центре русской культуры (ул. Камчатская, 1а) начнется информационный час "Интернет бывает разным, другом верным иль опасным".

В Тюмени в 13 часов в "Точке кипения - Тюмени" (ул. Республики, 142) начнется встреча "Проблематика трудоустройства инвалидов".

В Тюмени в 15 часов в "Точке кипения - Тюмени" (ул. Республики, 142) начнется образовательный курс "Работа: радость или мучение" в рамках проекта "Наставничество. Шаг в будущее" для несовершеннолетних.

В Тюмени в 16 часов директор регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков проведет онлайн-встречу "Как бизнесу получить поддержку в Тюменской области".

Интересное в этот день:

1772 — Франц Иосиф I фон Лихтенштейн становится князем Лихтенштейна.

1784 — согласно указу Екатерины II порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

1810 — отказ Александра I выдать великую княжну Анну Павловну замуж за Наполеона.

1813 — Война шестой коалиции: Русские войска Винцингероде разбили польский 4-й полк Легионов Вислы в сражении под Рогозьно.

1881 — В Париже, в Национальном театре комической оперы, состоялась премьера оперы Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана".

1935 — основан Сихотэ-Алинский заповедник (Приморский край).

1935 — основан израильский город Нагария.

1937 — создан Государственный ансамбль танца СССР под руководством Игоря Моисеева.

1944 — образован Моргаушский район Чувашии.

1945 — началась Восточно-Померанская операция 2-го Белорусского фронта К. К. Рокоссовского и правого крыла 1-го Белорусского фронта Г. К. Жукова, проходившая с 10 февраля по 4 апреля 1945 года.

1957 — в Судане начался Кубок африканских наций 1957 года.

1994 — создано Бразильское космическое агентство.

1996 — начался первый шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым (со счётом 4—2 победил Г. Каспаров).

2006 — в Турине открылись XX зимние Олимпийские игры.

2009 — на орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.