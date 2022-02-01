Инвестиционный займ в 50 млн рублей поможет тюменцам из "Экстрим Тим Групп" провести зрелищные шоу

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области в Instagram | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области в Instagram

Спортивно-зрелищные шоу "EXTREME TEAM SHOW" сможет организовать тюменская "Экстрим Тим Групп". Проект мобильного шоу получил целевой инвестиционный займ 50 млн рублей, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Планируется, что разработанный проект мобильной конструкции фестиваля будет включать в себя 13 различных площадок, на которых возможно проводить различные спортивные мероприятия – от боев ММА и дрифта до футбольного фристайла и сноуборда. В зависимости от интересов заказчика, площадь конструкции может варьироваться от 10х10 метров до 80х50 метров.

Площадку для проведения зрелищного шоу, которое может собрать одновременно более 100 тыс. человек, смогут организовать команда из 40 человек за 48 часов.

Сообщается, что команда "Экстрим Тим Групп" уже реализовала свыше 500 проектов по более чем 25 видам спорта в разных регионах России. Фестивали "Битва на Туре" и "Extreme Expo" в 2018 году вошли в Топ туристических событий региона в рамках рейтинга "Национальное событие года", а чемпионат России по футбольному фристайлу Russian Football Freestyle Championship в 2018 году стал лучшим чемпионатом в РФ за последнее десятилетие.

Подробная информация об условиях получения целевых займов - на сайте iato.ru или по телефону +7 (3452) 50-76-69.