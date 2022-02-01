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11 февраля - события дня

Общество, 18:05 10 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в центре туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) начнется Первенство России по ледолазанию, Всероссийские юношеские соревнования и III этап кубка России по ледолазанию.

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется литературная экскурсия "О чем мечтают мальчишки".

В Тюмени в 11 часов в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется тренинг для мам "О любви к себе?".

В Тюмени в 11 часов 30 минут в Тюменском областном суде (ул. 8 Марта, 1) начнется пресс-конференция председателя областного суда Вячеслава Антропова.

Интересное в этот день:

1697 — Пётр I разрешил продажу табака в Русском царстве.

1727 — Англо-испанская война: началась осада Гибралтара.

1809 — Роберт Фултон запатентовал пароход.

1838 — по железной дороге от Санкт-Петербурга до Царского Села начинают ходить поезда на конной тяге.

1903 — в Вене под управлением Фердинанда Лёве состоялась премьера симфонии Антона Брукнера № 9 ре минор.

1928 — В Санкт-Морице открылись II зимние Олимпийские игры.

1943 — Сталин подписал решение ГКО о начале в СССР работ для создания атомной бомбы.

1944 — завершилась Ровно-Луцкая операция, начавшаяся 27 января 1944 года. Войска правого фланга 60-й армии 1-го Украинского фронта освободили город и крупный железнодорожный узел Шепетовку.

1970 — выведен на орбиту первый японский искусственный спутник Земли "Осуми".

1980 — премьера фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

1997 — команда шаттла Discovery отправляется ремонтировать и обновлять телескоп Hubble.

2016 — объявлено об экспериментальном открытии гравитационных волн.

2018 — произошла катастрофа пассажирского самолёта Ан-148 в Подмосковье.

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