11 февраля - события дня
В Тюмени в 9 часов в центре туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) начнется Первенство России по ледолазанию, Всероссийские юношеские соревнования и III этап кубка России по ледолазанию.
В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется литературная экскурсия "О чем мечтают мальчишки".
В Тюмени в 11 часов в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется тренинг для мам "О любви к себе?".
В Тюмени в 11 часов 30 минут в Тюменском областном суде (ул. 8 Марта, 1) начнется пресс-конференция председателя областного суда Вячеслава Антропова.
Интересное в этот день:
1697 — Пётр I разрешил продажу табака в Русском царстве.
1727 — Англо-испанская война: началась осада Гибралтара.
1809 — Роберт Фултон запатентовал пароход.
1838 — по железной дороге от Санкт-Петербурга до Царского Села начинают ходить поезда на конной тяге.
1903 — в Вене под управлением Фердинанда Лёве состоялась премьера симфонии Антона Брукнера № 9 ре минор.
1928 — В Санкт-Морице открылись II зимние Олимпийские игры.
1943 — Сталин подписал решение ГКО о начале в СССР работ для создания атомной бомбы.
1944 — завершилась Ровно-Луцкая операция, начавшаяся 27 января 1944 года. Войска правого фланга 60-й армии 1-го Украинского фронта освободили город и крупный железнодорожный узел Шепетовку.
1970 — выведен на орбиту первый японский искусственный спутник Земли "Осуми".
1980 — премьера фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".
1997 — команда шаттла Discovery отправляется ремонтировать и обновлять телескоп Hubble.
2016 — объявлено об экспериментальном открытии гравитационных волн.
2018 — произошла катастрофа пассажирского самолёта Ан-148 в Подмосковье.