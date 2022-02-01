Творческие работы тюменцев примут на всероссийский конкурс "Образ Петра Великого"

| Фото: culture.ru | Фото: culture.ru

Объявлен всероссийский молодежный творческий конкурс "Образ Петра Великого" к 350-летию со дня рождения Петра I. К участию приглашают молодежь в возрасте от 14 до 35 лет - граждан России, в том числе проживающих за рубежом, сообщает Минпросвещения.

Конкурс проходит в шести номинациях: "Живописные произведения"; "Скульптурные произведения"; "Декоративно-прикладное искусство"; "Литературные произведения"; "Стрит-арт произведения" (граффити, различные скульптурные инсталляции); "Новые формы" (работы с использованием IT-технологий, в том числе видео- и анимационные ролики).

Для участия необходимо заполнить специальную форму на сайте великийпетр.рф, выбрав одно из направлений, прикрепив к ней от трех до пяти качественных фотографий/видео самостоятельно созданных творческих работ.

Конкурс проходится в два этапа. Прием заявок продлится до 1 июня включительно. С 19 июля по 15 августа включительно участники, успешно прошедшие первый этап, должны предоставить оригиналы своих работ на второй этап конкурса. Результаты будут объявлены 15 сентября.

Победители конкурса в каждой номинации в возрасте от 14 до 17 лет получат ультрасовременные планшеты для образования и развития, в возрасте от 18 до 35 лет – денежные вознаграждения. Кроме того, все победители будут приглашены для участия в качестве почетных гостей на одну из всероссийских молодежных общественных площадок.