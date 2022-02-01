Тюменцам предлагают создать видеоролики и литературные работы для конкурса "Символы региона"
Городской этап областного конкурса социальных проектов "Символы региона - 2022" стартовал в Тюмени. Он посвящен Году культурного наследия народов России, сообщает департамент образования области.
Стать участниками творческого конкурса могут жители региона всех возрастов, индивидуально и в составе коллективов.
Номинации конкурса - "Лучший видеоролик "Культурное наследие народов, проживающих в Тюменской области" и "Лучшая творческая работа "О людях земли тюменской". На конкурс видеороликов принимают работы длительностью до пяти минут. На литературный конкурс ждут тексты объемом до 1,5 страниц в любом жанре, можно использовать фотографии.
Материалы принимаются на электронный адрес: IMC_OVIS@mail.ru до 25 октября. Форма заявки опубликована в положении конкурса.
Итоги станут известны в ноябре.