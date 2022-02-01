Тюменцам предлагают создать видеоролики и литературные работы для конкурса "Символы региона"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Городской этап областного конкурса социальных проектов "Символы региона - 2022" стартовал в Тюмени. Он посвящен Году культурного наследия народов России, сообщает департамент образования области.

Стать участниками творческого конкурса могут жители региона всех возрастов, индивидуально и в составе коллективов.

Номинации конкурса - "Лучший видеоролик "Культурное наследие народов, проживающих в Тюменской области" и "Лучшая творческая работа "О людях земли тюменской". На конкурс видеороликов принимают работы длительностью до пяти минут. На литературный конкурс ждут тексты объемом до 1,5 страниц в любом жанре, можно использовать фотографии.

Материалы принимаются на электронный адрес: IMC_OVIS@mail.ru до 25 октября. Форма заявки опубликована в положении конкурса.

Итоги станут известны в ноябре.