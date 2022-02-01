12 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 18 (ул. Пражская, 41) начнется урок "Чудесная страна – Читалия".

В Тюмени в 13 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется фестиваль "О тебе".

В Тюмени в центре Олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" пройдет второй тур первого этапа Всероссийских соревнований по дзюдо Детская лига "Триумф Energy".

В Тюсени в центре туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) пройдут первенство России по ледолазанию, Всероссийские юношеские соревнования и III этап кубка России по ледолазанию.

Интересное в этот день:

1606 — Мореплаватель Кирос, Педро Фернандес открыл остров Аману.

1833 — опубликование Свода законов Российской империи.

1864 — открыт Московский зоопарк.

1865 — Дмитрий Менделеев защитил диссертацию "О соединении спирта с водою".

1941 — пенициллин впервые успешно используется для излечения больного.

1942 — на вооружение принята 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3, разработанная коллективом под руководством В. Г. Грабина. Эта пушка стала самым массовым орудием Второй мировой войны.

1947 — падение Сихотэ-Алинского метеорита в горах Сихотэ-Алинь (СССР).

1955 — принято Постановление о создании полигона по испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты и запуску искусственных спутников Земли. Полигон с 1961 года известен как космодром Байконур.

1957 — Роберт Венторф получает боразон (кубический нитрид бора) — один из самых твердых материалов на Земле.

1961 — В Советском Союзе в сторону планеты Венера запущена автоматическая межпланетная станция "Венера-1".

1973 — Аппарат "Марс-5" успешно выходит на орбиту Марса.

2002 — катастрофа Ту-154 под Хорремабадом (Иран), погибли 119 человек.