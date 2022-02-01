13 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Центре туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) начнутся первенство России по ледолазанию, Всероссийские юношеские соревнования и третий этап кубка России по ледолазанию.

В Тюмени в 13 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется минутка безопасности в рамках Всероссийской акции "Безопасность детства – 2022".

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется вечер настольных игр.

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по скетчингу.

Интересное в этот день:

1720 — указом Петра I снован Главный магистрат — бюрократическое учреждение Российской империи.

1772 — Французский мореплаватель Ив Жозеф де Кергелен открыл архипелаг Кергелен.

1842 — Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург — Москва.

1858 — Английские исследователи Африки сэр Ричард Бертон и Джон Спик в ходе экспедиции открыли в восточной части Центральной Африки крупное озеро Танганьика.

1859 — в Москве открыта первая женская гимназия.

1895 — французские изобретатели братья Люмьер получили патент на "аппарат, служащий для получения и рассматривания изображений".

1902 — землетрясение в Шемахы унесло жизни более трех тысяч человек.

1924 — образована Юго-Восточная область в составе РСФСР, ныне — Ставропольский край.

1943 — советские воины-альпинисты совершили легендарное восхождение на Эльбрус, сбросив с его вершин фашистские штандарты и водрузив флаги СССР.

1956 — начинает работу советская антарктическая станция "Мирный".

1972 — завершились XI зимние Олимпийские игры в Саппоро, Япония.

1984 — в Калгари (Канада) открылись XV Зимние Олимпийские Игры.