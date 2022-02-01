Тобольские предприниматели могут получить бесплатные торговые места на Базарной площади

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тобольским предпринимателям предлагают бесплатную аренду торговых мест в павильонах на Базарной площади для продажи еды на вынос, напитков и сувениров.

В павильоны-домики на ярмарке "Тобольская блошинка" проведено электричество. Их площадь 6 квадратных метров. Вывеска, ценники и униформа продавца оформляется согласно стандартам ярмарки, в едином стиле. При этом предпринимателю возвращается 90% средств, потраченных на преведение внешнего вида торговой точки к стандарту, сообщает "Тюменская область сегодня".

Льготы для предпринимателей на Базарной площади – первый шаг к созданию в Нижнем посаде туристического кластера, объединяющего исторические места Тобольска.