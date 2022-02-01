В середине недели в Тюмени резко потеплеет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Погода в Тюмени в наступившую неделю, с 14 по 20 февраля, отличится переменчивостью. По данным центра Фобос, в начале периода будет довольно холодно, ночью до минус 24 градусов. Однако уже со среды станет заметно теплее, а воздух днем прогреется до ноля градусов.

14 февраля в Тюмени ожидается днем до минус 12 градусов, ночью до минус 24. Синоптики прогнозируют переменную облачность и северный ветер со скоростью до 2 метров в секунду.

15 февраля в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Днем до минус 9 градусов, ночью – до минус 17.

16 февраля резко потеплеет – днем столбики термометров поднимутся до минус 3 градусов. Возможен снег, сильный туман и юго-западный ветер со скоростью до 4 метров в секунду.

17 февраля ожидается переменная облачность, температура воздуха в течение суток составит от ноля до 4 градусов мороза. Ветер юго-западный со скоростью до 4 метров в секунду.

18 февраля днем ожидается до минус 2, ночью – до минус 12 градусов. Днем солнечно, осадки маловероятны.

В выходные дни, 19 и 20 февраля, погода сильно не изменится. Дневная температура воздуха составит от 1 до 3 градусов мороза, ночная – до минус 7.

Любовь Голышева