15 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 15 часов в историческом парке "Россия - моя история" откроется выставка ДЫМ.

В Тюмени пройдет выездное мероприятие представителей Общероссийского Народного фронта по вопросу условий проживания в многоквартирном аварийном доме № 2 по ул. Магаданская.

Интересное в этот день:

1045 — началось строительство Софийского собора в Новгороде.

1563 — русские войска в ходе Ливонской войны взяли Полоцк.

1565 — возвращение царя Ивана IV Грозного из Александровской слободы в Москву и объявление о введении опричнины.

1717 — в Санкт-Петербурге впервые напечатано "Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению" — первая в России детская книга, ставшая отражением государственной политики Петра в деле образования юного поколения дворянства.

1786 — Уильямом Гершелем обнаружена планетарная туманность в созвездии Дракона "Кошачий глаз".

1895 — в Москве по инициативе сестер Гнесиных основана первая в Российской империи музыкальная школа для детей.

1897 — Фердинанд Браун публикует схему осциллографа.

1910 — во французском аэроклубе авиаторов диплом пилота-авиатора получил Михаил Ефимов, став первым дипломированным авиатором России.

1918 — Латвия и Литва переходят на григорианский календарь.

1922 — в Гааге открыто первое заседание Международного суда.

1946 — демонстрируется работа цифрового компьютера ЭНИАК.

1950 — премьера мультфильма студии Уолта Диснея, по мотивам волшебной сказки Шарля Перро, "Золушка".

1963 — основан Институт физики твёрдого тела РАН.

1965 — утвержден флаг Канады.

1976 — в Инсбруке завершились XII Зимние Олимпийские Игры.

1989 — завершен вывод советских войск из Афганистана.

2000 — в Краснодаре открывается первый в Российской Федерации фестиваль вина.

2013 — падение метеорита в районе Челябинска.