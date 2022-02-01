15 февраля - события дня
В Тюмени в 15 часов в историческом парке "Россия - моя история" откроется выставка ДЫМ.
В Тюмени пройдет выездное мероприятие представителей Общероссийского Народного фронта по вопросу условий проживания в многоквартирном аварийном доме № 2 по ул. Магаданская.
Интересное в этот день:
1045 — началось строительство Софийского собора в Новгороде.
1563 — русские войска в ходе Ливонской войны взяли Полоцк.
1565 — возвращение царя Ивана IV Грозного из Александровской слободы в Москву и объявление о введении опричнины.
1717 — в Санкт-Петербурге впервые напечатано "Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению" — первая в России детская книга, ставшая отражением государственной политики Петра в деле образования юного поколения дворянства.
1786 — Уильямом Гершелем обнаружена планетарная туманность в созвездии Дракона "Кошачий глаз".
1895 — в Москве по инициативе сестер Гнесиных основана первая в Российской империи музыкальная школа для детей.
1897 — Фердинанд Браун публикует схему осциллографа.
1910 — во французском аэроклубе авиаторов диплом пилота-авиатора получил Михаил Ефимов, став первым дипломированным авиатором России.
1918 — Латвия и Литва переходят на григорианский календарь.
1922 — в Гааге открыто первое заседание Международного суда.
1946 — демонстрируется работа цифрового компьютера ЭНИАК.
1950 — премьера мультфильма студии Уолта Диснея, по мотивам волшебной сказки Шарля Перро, "Золушка".
1963 — основан Институт физики твёрдого тела РАН.
1965 — утвержден флаг Канады.
1976 — в Инсбруке завершились XII Зимние Олимпийские Игры.
1989 — завершен вывод советских войск из Афганистана.
2000 — в Краснодаре открывается первый в Российской Федерации фестиваль вина.
2013 — падение метеорита в районе Челябинска.