16 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в библиотеке №1 (ул. А. Матросова, 27/1) начнется час сюрпризов "Поделись своей добротой!" в День спонтанного проявления доброты.

В Тюмени в 13 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнутся литературные дебаты "Книга в судьбе человека".

В Тюмени в 15 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется IQ-игра "Твой выбор", приуроченная ко Дню молодого избирателя.

В Тюмени в 16 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется танцевальный вечер "Городская танцплощадка".

В Тюмени в 19 часов в мульитцентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется работа "Лаборатории симультанного перформанса".

Интересное в этот день:

1571 — Иван Грозный утверждает первый в России воинский устав — "Приговор о станичной и сторожевой службе", разработанный воеводой Михаилом Воротынским.

1722 — Пётр I подписал "Указ о наследии престола", согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, а не по старшинству.

1837 — в кораблекрушении английского парусника "Jane and Margaret" близ острова Мэн погибло более 200 человек.

1918 — провозглашена Независимая Кубанская Народная Республика.

1948 — американский астроном Джерард Койпер открыл Миранду - спутник Урана.

1957 — в СССР учреждена медаль "За спасение утопающих".

1976 — в СССР с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый автомобиль марки КамАЗ.

1978 — создана первая компьютерная электронная доска объявлений — BBS.

1992 — на совещании Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Тегеране в члены ОЭС приняты Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия и Таджикистан.

2005 — вступил в силу Киотский протокол.