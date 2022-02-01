  • 15 февраля 202215.02.2022вторник
  • USD76,5762
    EUR86,8451
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

16 февраля - события дня

Общество, 18:01 15 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в библиотеке №1 (ул. А. Матросова, 27/1) начнется час сюрпризов "Поделись своей добротой!" в День спонтанного проявления доброты.

В Тюмени в 13 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнутся литературные дебаты "Книга в судьбе человека".

В Тюмени в 15 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется IQ-игра "Твой выбор", приуроченная ко Дню молодого избирателя.

В Тюмени в 16 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется танцевальный вечер "Городская танцплощадка".

В Тюмени в 19 часов в мульитцентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется работа "Лаборатории симультанного перформанса".

Интересное в этот день:

1571 — Иван Грозный утверждает первый в России воинский устав — "Приговор о станичной и сторожевой службе", разработанный воеводой Михаилом Воротынским.

1722 — Пётр I подписал "Указ о наследии престола", согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, а не по старшинству.

1837 — в кораблекрушении английского парусника "Jane and Margaret" близ острова Мэн погибло более 200 человек.

1918 — провозглашена Независимая Кубанская Народная Республика.

1948 — американский астроном Джерард Койпер открыл Миранду - спутник Урана.

1957 — в СССР учреждена медаль "За спасение утопающих".

1976 — в СССР с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый автомобиль марки КамАЗ.

1978 — создана первая компьютерная электронная доска объявлений — BBS.

1992 — на совещании Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Тегеране в члены ОЭС приняты Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия и Таджикистан.

2005 — вступил в силу Киотский протокол.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:25 15.02.2022В Тюменской области появляются новые снежные городки
18:15 15.02.2022Тюменский иммерсивный спектакль "ДЫМ" представят в разных городах России
18:01 15.02.202216 февраля - события дня
17:52 15.02.2022Росгвардейцы обеспечили безопасность на соревнованиях по мини-футболу в Тюмени