17 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется заседание гордумы.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "МФО - под запрет!" в рамках всероссийской акции партии "Справедливая Россия".

В 11 часов в детской библиотеке № 3 (ул. Ямская, 110/4) начнется армейская игра "Смелый боец – везде молодец".

В Тюмени в 12 часов в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнутся предварительные бои первенства УФО по боксу.

В Тюмени в 14 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется час памяти "Непокорённый!".

В Тюмени в 14 часов 30 минут в библиотеке № 1 (ул. А. Матросова, 27/1) начнется армейская игра "Будь готов солдатом стать!".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23 стр.1) начнется кинопоказ короткометражного фильма "Лесник".

В Тюмени в 19 часов у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23 стр.1) начнется торжественное награждение участников молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется мастер-класс "Как увеличить доход с помощью ораторских навыков".

Интересное в этот день:

1740 — зафиксирован рекордный для Санкт-Петербурга мороз — минус 40 °C.

1814 — Наполеон I разбил русскую армию под командованием графа Палена в битве под Морманом.

1852 — в Санкт-Петербурге, на Дворцовой набережной, впервые открыт для публики музей "Эрмитаж".

1880 — совершено пятое покушение на императора Александра II. Взрыв в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, подготовленный Степаном Халтуриным.

1943 — Великая Отечественная война: после восстания подпольщиков в Павлограде против немецко-итальянского гарнизона советские войска заняли город.

1944 — Великая Отечественная война: закончилась Корсунь-Шевченковская операция.

1947 — радиостанция "Голос Америки" начала вещание на Советский Союз.

1982 — На экраны вышел фильм Татьяны Лиозновой "Карнавал" с Ириной Муравьёвой в главной роли.

1983 — "день рождения" языка программирования Ада.

2009 — разлив нефти в Северном море.