18 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в библиотеке № 7 им. И. М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а) начнется акция поддержки самобытных ремесел и искусств: трансляция видеопрезентации "Слава рукам золотым".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 1 (ул. А. Матросова, 27/1) начнется армейская игра "Будь готов солдатом стать!".

В Тюмени в 12 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется встреча с воинами-интернационалистами "Живая память".

В Тюмени в 13 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется интеллектуальная игра по профессиональной ориентации "Брейн-ринг".

В Тюмени в 14 часов в ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется беседа-практикум "Нам выбирать".

В Тюмени в 14 часов 20 минут в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется интеллектуальная игра "Чем богат язык родной".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется арт-терапевтический перфоманс "Как найти ресурс в пандемию".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется психологический практикум для подростков.

В Тюмени в 19 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется открытие фестиваля авторской песни "Зимний Бардовский" и концерт песен Николая Старченкова.

Интересное в этот день:

1911 — в Индии состоялся первый в истории почтовый авиарейс. Пилот Анри Пике доставил груз из 6,5 тысяч писем и 250 открыток из Аллахабада в Нейни, на расстояние 13 км.

1913 — Фредерик Содди предлагает термин "изотоп".

1918 — в Москве открыт Брянский (ныне Киевский) железнодорожный вокзал.

1930 — американский астроном Клайд Томбо в обсерватории Лоуэлла, открыл крупнейшую известную карликовую планету Солнечной системы — Плутон.

1948 — установлены дипломатические отношения между СССР и Бирманским Союзом (ныне Мьянма).

1960 — открылись VIII зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли.

1978 — были проведены первые соревнования по триатлону, впоследствии ставшего Ironman.

1979 — в пустыне Сахара выпал снег.

1981 — установлены дипломатические отношения между СССР и Республикой Зимбабве.

1986 — Борис Ельцин избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

2004 — взрыв железнодорожного состава с опасными грузами под Нишапуром (Иран). Погибли около 300 человек, около пяти сотен были ранены.