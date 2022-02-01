19 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 15 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется познавательная игра "Путешествие в страну дорожных знаков".

В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнет работу открытый класс Кундалини Йоги "Уборка в доме".

В Тюмени в 15 часов 30 минут в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется информационный час "Все любят китов".

В Тюмени в 16 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется работа клуба любителей английского языка “Brainstorm”.

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется лекция "Переработать нельзя выбросить".

Интересное в этот день:

1726 — указом императрицы Екатерины I учрежден Верховный тайный совет.

1793 — издается указ Екатерины II, прерывающий все отношения с революционной Францией.

1800 — Наполеон Бонапарт, первый консул Франции, объявил королевский дворец Тюильри своей официальной резиденцией.

1855 — французский математик и астроном Урбен Леверье представил Парижской академии наук первую в мире карту погоды — прогноз для Европы на утро того же дня.

1878 — американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал фонограф.

1897 — в Сеуле (Хансоне) открылся "Хансонский банк" — ныне "Shinhan Bank", старейший банк Кореи.

1899 — основан Санкт-Петербургский политехнический институт.

1918 — начался Ледовый поход Балтийского флота.

1938 — закончила свою работу первая в мире дрейфующая полярная станция "Северный полюс-1".

1955 — открыто регулярное железнодорожное сообщение Москва — Берлин.

1957 — установлены дипломатические отношения между СССР и Цейлоном (с 1972 г. — Шри-Ланка).

1973 — первая катастрофа Ту-154 (66 погибших).

2008 — первый полет многоцелевого истребителя Су-35БМ.