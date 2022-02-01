20 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется встреча "Сборище хороших людей".

Интересное в этот день:

395 — в Вифлееме был основан первый женский монастырь.

1705 — в России указом Петра I впервые введены рекрутские наборы.

1818 — в Москве, на Красной площади, состоялось торжественное открытие памятника Минину и Пожарскому.

1819 — учреждение Санкт-Петербургского государственного университета.

1872 — в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.

1927 — Завод "Красный путиловец" выпустил первую партию новых трамвайных вагонов для Ленинграда.

1943 — на кукурузном поле в Мексике начал формироваться вулкан Парикутин.

1945 — из уральской эвакуации в Москву вернулись сокровища Оружейной палаты.

1962 — трижды облетев Землю, Джон Гленн совершил первый американский орбитальный космический полет.

1964 — установлены дипломатические отношения между СССР и Республикой Камерун.

1986 — выведен на орбиту базовый блок орбитальной станции "Мир".

1988 — образовалась рок-группа "Агата Кристи".

1999 — в Москве в Кремлевском дворце состоялась премьера фильма Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник".