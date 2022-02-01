22 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 10 минут в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса (ул. Станционная 34) начнется встреча в рамках Международного дня безопасного Интернета в рамках проекта "Территория БЕЗ опасности".

В Тюмени в 12 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется спортивно-игровая программа "Мы – будущие солдаты!".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 8 им. А.П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнется историческая хроника "Служу России!".

В Тюмени в 14 часов в ДКиТ "Торфяник" начнется гала-концерт и церемония награждения участников IV городского конкурса военно-патриотической песни "К подвигу героев песней прикоснись"

Интересное в этот день:

1632 — Галилео Галилей публикует свою важнейшую работу — "Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой".

1714 — в Санкт-Петербурге основывается Аптекарский огород.

1878 — в Москве под управлением Николая Григорьевича Рубинштейна была исполнена четвёртая симфония Петра Ильича Чайковского.

1901 — одно из крупнейших кораблекрушений XX века: разбилось на скалах пассажирское судно "Рио-де-Жанейро"; погибло 128 человек.

1921 — в Советской России создан Госплан СССР.

1946 — доктор Зельман Ваксман открывает антибиотик стрептомицин.

1964 — состоялась премьера фильма "Живые и мертвые".

1966 — запущен спутник "Космос-110" с собаками Ветерком и Угольком на борту.

1968 — на острове Ватерлоо открыта советская антарктическая станция "Беллинсгаузен".

1979 — Сент-Люсия получила независимость от Великобритании.

1983 — американец Алекс Червинский построил пирамиду из 390 монет высотой 4 метра (мировой рекорд).

1993 — при президенте России создан Президентский совет.