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Продлены меры поддержки предпринимателей, реализующих подакцизную продукцию

Общество, 18:45 22 февраля 2022

nalog.ru | Фото: nalog.ru

Возможность получения из регионального и муниципального бюджетов финансовой поддержки для предпринимателей, которые торгуют подакцизными товарами, продлевается до конца 2022 года.

Решение принято по просьбе представителей бизнеса, сообщает правительство России.

Речь идет о гостиницах, кафе и ресторанах, которые понесли потери из-за ситуации с коронавирусом. Ранее такой бизнес не мог рассчитывать на финансовую помощь от государства. Летом 2020 года в рамках пакета мер поддержки бизнеса правительство отменило это ограничение.

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