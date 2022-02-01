Продлены меры поддержки предпринимателей, реализующих подакцизную продукцию

| Фото: nalog.ru | Фото: nalog.ru

Возможность получения из регионального и муниципального бюджетов финансовой поддержки для предпринимателей, которые торгуют подакцизными товарами, продлевается до конца 2022 года.

Решение принято по просьбе представителей бизнеса, сообщает правительство России.

Речь идет о гостиницах, кафе и ресторанах, которые понесли потери из-за ситуации с коронавирусом. Ранее такой бизнес не мог рассчитывать на финансовую помощь от государства. Летом 2020 года в рамках пакета мер поддержки бизнеса правительство отменило это ограничение.