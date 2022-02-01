23 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется акция "Наш Защитник".

В Тюмени в 12 часов в ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется тематический концерт "Спецоперация "Праздник".

В Тюмени в 13 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется праздничная программа "Разрешите поздравить".

В Тюмени в 19 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется лекция Василины Ярововой "Философия как обращение внимания: введение в мысль Е. Бибихина".

Интересное в этот день:

1874 — английский майор Уолтер Уингфилд запатентовал игру, которую назвал "Sphairistike", ныне известную как теннис.

1893 — Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку.

1918 — Был принят ультиматум от Кайзеровской Германии Советской Россией (Брестский мир).

1927 — Совнарком УССР принял постановление о помощи бродячим цыганам при переходе на "трудовой оседлый образ жизни".

1941 — впервые получен плутоний.

1945 — войска 1-го Белорусского фронта после месячной осады и упорных боёв овладели польским городом-крепостью Познань.

1947 — основана Международная организация по стандартизации (ISO).

1958 — торжественно заложен памятник Победы в Москве на Поклонной горе.

1987 — вспышка сверхновой SN 1987A достигла Земли. Это самая близкая сверхновая со времён изобретения телескопа.

1999 — на австрийский лыжный курорт Гальтюр обрушилась лавина, погиб 31 человек.

2008 — с космодрома Танегасима с помощью РН H-IIA был осуществлён успешный запуск японского телекоммуникационного спутника Kizuna.