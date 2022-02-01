25 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) начнется тематическая программа "Служу Отечеству".

В Тюмени в 12 часов в Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется развлекательная программа "Улыбка доброты".

В Тюмени в 13 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется литературная игра-викторина "Мужское воспитание".

В Тюмени в 14 часов в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнетя час информационной безопасности "Чем Интернет может быть опасен?".

В Тюмени в 15 часов в Доме культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется праздничная программа "Слава и хвала защитнику-герою".

В Тюмени в 15 часов в центре развития творчества детей и юношества "Бригантина" (пр. Солнечный, 6/1) начнется патриотический час "Тюменцы на фронтах войны".

В Тюмени в 18 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется музыкальная гостиная.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября 23а, стр. 1) начнется встреча киноклуба, посвященная документальной анимации.

В Тобольске в 14 часов в драматическом театре (4 мкр, 66) начнется креативная сессия с представителями города и потенциальными резидентами арт-лаборатории.

Интересное в этот день:

1831 — состоялось сражение при Грохове между русскими и войсками повстанцев.

1836 — Сэмюэл Кольт получил патент США на револьвер Кольт.

1856 — начал работу Парижский конгресс, увенчавшийся подписанием Парижского трактата.

1921 — образована Грузинская ССР.

1964 — ы Ленинграде кардиохирург Василий Колесов провёл первое в СССР успешное коронарное шунтирование человеку на работающем сердце.

1965 — катастрофа прототипа Ил-62 в Жуковском (Московская область). Погибли 10 человек.

1992 — образовано Российское космическое агентство.

1999 — в Казахстане началась первая перепись населения.

2000 — министерством юстиции РФ учреждена медаль Анатолия Кони.

2009 — произошло крушение самолёта Боинг-737 в Амстердаме.



