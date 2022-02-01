26 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на набережной р. Тура начнется шестой ежегодный фестиваль "Битва на Туре".

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) начнется спектакль "Сказки Севера".

В Тюмени в 12 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется праздничная программа "ФевраМарт".

В Тюмени в 14 часов в Физико-техническом институте ТюмГУ (ул. Перекопская, 15а, аудитория 118) начнется день открытых дверей.

В Тюмени в 14 часов в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36) начнется премьера спектакля для семейного просмотра "Песнь леса".

В Тюмени в 14 часов 30 минут в мультицентре "Конторе Пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) начнется мероприятие "Практика светской беседы".

В Тюмени в 16 часов 30 минут в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется мероприятие к юбилею французского драматурга и писателя Виктора Гюго.

В Тюмени в центре "Аванпост" пройдут квалификационные испытания на право ношения отличительного форменного обмундирования специализированной группы "Щитовик".

Интересное в этот день:

1712 — в Российской империи указом Петра I основан Тульский оружейный завод.

1878 — Французский филолог Эмиль Литтре придумал термин микроб.

1886 — в Горловке производится первая в России ртуть.

1896 — Анри Беккерель обнаруживает, что образец урана засветил фотопленку, рядом с которой хранился.

1917 — в нью-йоркской студии фирмы "Victor" записана первая джазовая грампластинка.

1925 — установлены дипломатические отношения между СССР и Японией.

1925 — в РСФСР образован Коми-Пермяцкий округ.

1935 — изобретатель Роберт Уотсон-Уотт провел первые испытания устройства "радар".

1954 — В США появляется первая фотонаборная типографская машина.

1955 — летчик-испытатель Джордж Смит совершил первое в истории авиации успешное катапультирование на сверхзвуковой скорости.

1970 — начат выпуск второго поколения Pontiac Firebird.

2006 — окончание XX зимних Олимпийских игр в Турине.