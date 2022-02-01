27 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) наянется открытое занятие по йоге "Счастье внутри".

В Тюмени в 12 часов в центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11, уличная площадь) начнется праздничная гастрономическая программа "Зарека, встречай Масленицу!".

В Тюмени в 14 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) начнется актерский мастер-класс театра "Май".

В Тюмени в 14 часовв мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется разбор бизнес-кейсов с генеральным директором IT-компании Creative Федором Селивановым.

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) начнется работа клуба эмоционального интеллекта.

Интересное в этот день:

425 — основан университет в Константинополе.

1598 — по решению Земского собора избран на царство Борис Годунов.

1693 — в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин (The Ladies' Mercury).

1781 — Екатерина II издает указ о создании в Санкт-Петербурге "городских школ", первых публичных школ в Российской империи.

1825 — опубликована первая глава романа Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин".

1882 — в России впервые разрешено частным лицам пользоваться телефонами.

1883 — запатентован автомат для скручивания сигар.

1897 — получен искусственный подсластитель сахарин.

1932 — Джеймс Чедвик открывает нейтрон.

1964 — спущен на воду мезоскаф "Огюст Пикар", первый в мире туристический подводный аппарат, совершивший 1100 погружений в Женевское озеро.

1965 — первый полет транспортного самолёта Ан-22 ("Антей").

2010 — мощное землетрясение в Чили; погибло более восьмисот человек.