28 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 16 часов в группе "Киберпатруль Тюменской области" начнется прямой эфир "Мошенники в интернете: как уберечь своего ребенка".

В Тюмени в 19 часов в мультиценте "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) начнется работа Лаборатории симультанного перформанса SIMVLab.

Интересное в этот день:

1066 — открылось Вестминстерское аббатство.

1732 — в Петербурге открылся первый в России кадетский корпус.

1835 — увидел свет первый печатный свод карело-финского эпоса "Калевала".

1935 — американский химик Уоллес Карозерс впервые синтезирует нейлон.

1940 — советский летчик-испытатель В. П. Федоров совершил первый в мире полет на ракетопланере с жидкостно-реактивным двигателем.

1951 — Лайнус Полинг и Роберт Кори теоретически обосновывают формы вторичной структуры белков.

1955 — состоялось торжественное открытие железнодорожного сообщения по маршруту Ханой — Пекин — Москва — Берлин.

1956 — в США патентуется сетевой кабель для компьютеров.

1966 — впервые в мире отряд атомных подводных лодок ВМФ СССР вышел в кругосветное плавание, успешно завершив поход через 1,5 месяца без всплытия в надводное положение.

1990 — создан Союз кинематографистов России.

1992 — установлены дипломатические отношения между Российской Федерацией и Южно-Африканской Республикой.

2010 — на стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере (Канада) прошла церемония закрытия Зимних Олимпийских игр.