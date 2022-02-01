1 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов в школе № 92 (ул. Николая Гондатти, 13) начнется очный "Урок цифры" на тему "Цифровое искусство: музыка и IT".

В Тюмени в 14 часов в "Точке кипения Тюмень" в формате онлайн начнется обучающий курс "Цифровые компетенции". Регистрация по ссылке.

В Тюмени в 15 часов в "Точке кипения Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется лекция "Постановка целей и планирование жизни".

В Тюмени в 17 часов в формате онлайн начнется лекция "Как запустить онлайн-школу: основные юридические правила". Подробнее по ссылке.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) начнется интеллектуальная игра для студенческих команд.

В Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) пройдет церемония награждения победителей и участников "Х конкурса сайтов Тюменской области".

Интересное в этот день:

1555 — Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.

1700 — Пётр I учредил Провиантский приказ, положивший начало созданию службы тыла в регулярной русской армии.

1810 — император Александр I своим манифестом объявил о присоединении Абхазии к России.

1869 — Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.

1919 — при советской милиции создан институт судебной экспертизы.

1930 — основан Московский авиационный институт.

1941 — начало вещания первого коммерческого FM-радио — радиостанция W47NV в Нэшвилле.

1947 — начал свою деятельность Международный валютный фонд.

1966 — советская автоматическая межпланетная станция Венера-3 впервые в мире достигла поверхности Венеры.

1984 — начались регулярные рейсы скоростного электропоезда ЭР200 по маршруту Москва — Ленинград.

1995 — начало вещания московского телеканала "Телеэкспо".

2011 — в России вступил в силу закон "О полиции".