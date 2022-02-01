1 марта - события дня
В Тюмени в 14 часов в школе № 92 (ул. Николая Гондатти, 13) начнется очный "Урок цифры" на тему "Цифровое искусство: музыка и IT".
В Тюмени в 14 часов в "Точке кипения Тюмень" в формате онлайн начнется обучающий курс "Цифровые компетенции". Регистрация по ссылке.
В Тюмени в 15 часов в "Точке кипения Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется лекция "Постановка целей и планирование жизни".
В Тюмени в 17 часов в формате онлайн начнется лекция "Как запустить онлайн-школу: основные юридические правила". Подробнее по ссылке.
В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) начнется интеллектуальная игра для студенческих команд.
В Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) пройдет церемония награждения победителей и участников "Х конкурса сайтов Тюменской области".
Интересное в этот день:
1555 — Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.
1700 — Пётр I учредил Провиантский приказ, положивший начало созданию службы тыла в регулярной русской армии.
1810 — император Александр I своим манифестом объявил о присоединении Абхазии к России.
1869 — Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.
1919 — при советской милиции создан институт судебной экспертизы.
1930 — основан Московский авиационный институт.
1941 — начало вещания первого коммерческого FM-радио — радиостанция W47NV в Нэшвилле.
1947 — начал свою деятельность Международный валютный фонд.
1966 — советская автоматическая межпланетная станция Венера-3 впервые в мире достигла поверхности Венеры.
1984 — начались регулярные рейсы скоростного электропоезда ЭР200 по маршруту Москва — Ленинград.
1995 — начало вещания московского телеканала "Телеэкспо".
2011 — в России вступил в силу закон "О полиции".