Первый дататон пройдет в ТюмГУ в апреле

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соревнование по анализу данных дататон впервые пройдет в Тюменском госуниверситете 3 апреля. Дататон — это как хакатон: форум, на котором специалисты из разных областей разработки программного обеспечения сообща решают какую-либо проблему на время.

Лингвистика все чаще уходит в междисциплинарное пространство, обращаясь к математическим и вычислительным методам. В связи с этим кафедра английского языка Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ презентует новый формат мероприятия. Такие форумы не всегда нацелены на создание компьютерной программы. Необходим анализ экспертов, прежде, чем программист приступит к задаче. Цель встречи – интеллектуальный анализ данных, который объединяет естественные и гуманитарные науки.

Эксперты: кандидат филологических наук, магистр информатик Елена Михалькова, ассистент кафедры английской филологии и перевода Анастасия Башмакова.

Форум состоится 3 апреля в 501 аудитории Института социально-гуманитарных наук ТГУ (ул. Ленина, 23).

В этом году в ТюмГУ также пройдет четвертая школа компьютерной лингвистики, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Подать заявку можно до 27 марта.