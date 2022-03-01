2 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в "Точке кипения - Тюмень" начнется работа школы цифровой трансформации "Создание эффективной цифровой рабочей среды" в формате онлайн. Регистрация по ссылке.

В Тюмени в 10 часов в библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1) начнется читательский марафон "Читаем вместе! Читаем вслух!".

В Тюмени в 11 часов во Дворце культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется второй форум Тюменского регионального отделения общественно-государственной организации "Союз женщин России".

В Тюмени в 14 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется встреча-диалог "Здоровый я – здоровая семья!".

В Тюмени в 16 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется танцевальный вечер "Городская танцплощадка".

В Тюмени в 17 часов в библиотеке истории города им. А.И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется встреча в рамках клуба "Живой город" на тему "Тюменские горожанки о женской доле, семье, моде".

В Тюмени в 17 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется торжественное мероприятие, посвященное дню рождения учреждения.

Интересное в этот день:

1699 — французский исследователь Пьер Лемуан д’Ибервиль открыл устье реки Миссисипи.

1791 — во Франции внедрена новая система связи — семафор.

1797 — Пермское наместничество было преобразовано в Пермскую губернию по Указу Павла I.

1799 — Русский флот под командованием Ушакова после четырехмесячной осады взял штурмом остров Корфу.

1855 — на престол Российской империи вступил Александр II.

1911 — состоялось первое выступление русского народного хора, созданного М. Е. Пятницким.

1935 — в Москве открылась первая Всесоюзная конференция по применению реактивных летательных аппаратов для полетов в стратосферу.

1949 — завершен первый беспосадочный полет самолета вокруг земного шара.

1958 — английская экспедиция Вивиана Фукса впервые пересекла Антарктиду.

1959 — в СССР созданы добровольные народные дружины.

1969 — первый испытательный полет французского сверхзвукового пассажирского самолёта "Конкорд".

1993 — в Сургуте создан Межправительственный совет СНГ по нефти и газу.

2008 — выборы президента в России.