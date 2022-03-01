2 марта - события дня
В Тюмени в 10 часов в "Точке кипения - Тюмень" начнется работа школы цифровой трансформации "Создание эффективной цифровой рабочей среды" в формате онлайн. Регистрация по ссылке.
В Тюмени в 10 часов в библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1) начнется читательский марафон "Читаем вместе! Читаем вслух!".
В Тюмени в 11 часов во Дворце культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется второй форум Тюменского регионального отделения общественно-государственной организации "Союз женщин России".
В Тюмени в 14 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется встреча-диалог "Здоровый я – здоровая семья!".
В Тюмени в 16 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется танцевальный вечер "Городская танцплощадка".
В Тюмени в 17 часов в библиотеке истории города им. А.И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется встреча в рамках клуба "Живой город" на тему "Тюменские горожанки о женской доле, семье, моде".
В Тюмени в 17 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется торжественное мероприятие, посвященное дню рождения учреждения.
Интересное в этот день:
1699 — французский исследователь Пьер Лемуан д’Ибервиль открыл устье реки Миссисипи.
1791 — во Франции внедрена новая система связи — семафор.
1797 — Пермское наместничество было преобразовано в Пермскую губернию по Указу Павла I.
1799 — Русский флот под командованием Ушакова после четырехмесячной осады взял штурмом остров Корфу.
1855 — на престол Российской империи вступил Александр II.
1911 — состоялось первое выступление русского народного хора, созданного М. Е. Пятницким.
1935 — в Москве открылась первая Всесоюзная конференция по применению реактивных летательных аппаратов для полетов в стратосферу.
1949 — завершен первый беспосадочный полет самолета вокруг земного шара.
1958 — английская экспедиция Вивиана Фукса впервые пересекла Антарктиду.
1959 — в СССР созданы добровольные народные дружины.
1969 — первый испытательный полет французского сверхзвукового пассажирского самолёта "Конкорд".
1993 — в Сургуте создан Межправительственный совет СНГ по нефти и газу.
2008 — выборы президента в России.