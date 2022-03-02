3 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов на площадке спортивного комплекса "Академия спорта" (ул. Спасская, 6) начнутся областные соревнования среди команд общеобразовательных организаций "Серебряный

мяч".

В Тюмени в 10 часов в спортивном комплексе "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) начнутся соревнования по настольному теннису.

В Тюмени в 12 часов в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется встреча с тюменским детским писателем Г.К. Кайгородовым "Паровоз стихов веселых".

В Тюмени в 17 часов в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 1а) начнется концертная программа "За все тебя благодарю".

В Тюмени в 18 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется праздничная программа "Музыка весны".

В 18 часов на уличной площади (Матмасы, ул. Пражская, 27) начнется праздничная программа "Ой, Маслёна, красота!".

В п. Верхний Бор (ул. Славянская, 9) пройдет праздничная программа "Масленичная карусель".

В Тюмени в 19 часов в ДШИ "Гармония" (пр. Заречный, 4а) начнется награждение участников городской выставки-конкурса "Зимняя сказка".

В Заводоуковске в биатлонно-лыжном комплексе "Сосновый бор" (ул. Братская, 8а) пройдет XXV спартакиада учащихся Тюменской области по лыжным гонкам.

Интересное в этот день:

1067 — Минск впервые упоминается в летописях в связи с битвой на реке Немиге.

1639 — колледж, основанный в Бостоне, получил имя Гарвард в честь мецената Джона Гарварда.

1799 — после многомесячной осады Черноморский флот, совместно с турецкими силами овладел крепостью Корфу.

1861 — император Российской империи Александр II отменил в России крепостное право.

1875 — в Монреале, на катке "Виктория" состоялся первый официальный матч по хоккею с шайбой.

1878 — между Россией и Турцией подписан Сан-Стефанский мирный договор.

1919 — из Ванкувера в Сиэтл отправлена первая в мире международная авиапочта.

1920 — в Москве открылся Дом печати (ныне Центральный дом журналиста).

1958 — основан город-спутник Москвы Зеленоград.

1980 — подписана Международная конвенция о физической защите ядерного материала.

1995 — создан Международный фонд спасения Аральского моря.

2005 — Стив Фоссетт на самолете "Scaled Composites Virgin Atlantic GlobalFlyer" совершил первый одиночный беспосадочный авиаперелёт вокруг Земли.