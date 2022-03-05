Тюменцы за успешный проект могут получить 1,5 млн рублей от Росмолодежи

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Прием заявок на конкурс грантов открыт с 1 по 30 марта, сообщает Росмолодежь. Участие могут принять граждане России от 14 до 35 лет. Максимальный размер гранта 1,5 млн рублей.

Проекты принимают по пяти номинациям. Победителей определят 24 мая.

С правилами конкурса и рекомендациями по заполнению заявки можно ознакомиться на сайте Росмолодёжи. Также необходимо представить заполненную проектную заявку в грантовом модуле АИС "Молодежь России".