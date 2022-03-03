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В Тюменской области родились двадцать пар двойняшек с начала 2022 года

Общество, 13:02 03 марта 2022

vk.com/oblzdrav72 | Фото: vk.com/oblzdrav72

2 тыс. 808 младенцев, из которых 1 тыс. 423 девочки и 1 тыс. 386 мальчиков, зарегистрировал загс Тюменской области с начала 2022 года.

За это время на свет появилось 20 пар двойняшек, из которых пять пар - девочки, 11 - мальчики, 4 пары - мальчик и девочка.

По информации ведомства, в Тюмени зарегистрировали первую тройню.

В Тюменской области самые популярные имена у девочек - Анна, Ксения, София, Виктория, Ева, Полина, у мальчиков - Артём, Роман, Александр, Матвей, Дмитрий, Максим.

Редкие имена – Теона, Соломея, Серафима, Маруся, Аглая, Спартак, Мартин, Густав, Демьян, Иосиф.

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# дети , ЗАГС , младенец

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