В Тюменской области родились двадцать пар двойняшек с начала 2022 года

| Фото: vk.com/oblzdrav72 | Фото: vk.com/oblzdrav72

2 тыс. 808 младенцев, из которых 1 тыс. 423 девочки и 1 тыс. 386 мальчиков, зарегистрировал загс Тюменской области с начала 2022 года.

За это время на свет появилось 20 пар двойняшек, из которых пять пар - девочки, 11 - мальчики, 4 пары - мальчик и девочка.

По информации ведомства, в Тюмени зарегистрировали первую тройню.

В Тюменской области самые популярные имена у девочек - Анна, Ксения, София, Виктория, Ева, Полина, у мальчиков - Артём, Роман, Александр, Матвей, Дмитрий, Максим.

Редкие имена – Теона, Соломея, Серафима, Маруся, Аглая, Спартак, Мартин, Густав, Демьян, Иосиф.