В Тюменской области предпринимателям предлагают прокачать навыки в новом проекте

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый поток проекта "Сферы развития" стартует в Тюмени 15 марта. К участию приглашают тюменцев, которые хотят развить свой бизнес, сообщает ТРО "Опора России".

Встречи проходят в формате Mastermind. Предпринимателей ждут два месяца интенсивной прокачки. Этот проект для тех, кому не хватает поддержки и ресурсов, но есть цели, кто желает стать более продуктивным и достигнуть новых высот, у кого есть желание помогать другим своим опытом, знаниями, поддержкой и принимать помощь, отмечают организаторы.

В группе единомышленников предприниматели смогут генерировать идеи, обсуждать, тестировать решения и достигать целей.

По данным организаторов, проект уже объединил более 200 предпринимателей из 13 городов.

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