4 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов 30 минут на уличной площадке ДШИ им. В.В. Знаменского (ул. Судоремонтная, 2а) начнется праздник "Широкая масленица".

В Тюмни в 15 часов в областном центре реабилитации инвалидов (ул. Уральская, 60) начнется праздничный концерт "Весенний букет".

В Тюмени в 17 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1а, к.3) начнется акция "Весенний комплимент".

В Тюмени в 18 часов в ДК "Орфей" (ул. С. Шахлина, 20) начнется праздничная программа "Масленица - блинница, весны именинница".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в ДШИ "Этюд" (ул. Широтная, 15) начнется концерт "Для любимых мам и бабушек!".

В Тобольске в спортивном комплексе "Тобол" (пер. Рощинский,69) пройдет первенство Тюменской области по волейболу.

В Заводоуковске в биатлонно-лыжном комплексе "Сосновый бор" (ул. Братская, 8а) пройдет XXV Спартакиада учащихся Тюменской области по лыжным гонкам.

В п. Боровский в детско-юношеской спортивной школе Тюменского района (ул.Трактовая,2) пройдет чемпионат Тюменской области по мини-лапте среди мужских и женских команд.

Интересное в этот день:

1726 — В Санкт-Петербурге при Академии наук открыта первая в России гимназия.

1733 — издан указ Анны Иоанновны, согласно которому в 23 городах России созданы полицмейстерские конторы.

1762 — император Петр III подписал указ "О свободной для всех торговле".

1803 — в России вышел "Указ о вольных хлебопашцах", по которому землевладельцы получили право освобождать крестьян с обязательным наделением их землей.

1870 — на Сормовском заводе пущена первая в России мартеновская печь.

1877 — изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон.

1877 — первый выпуск женщин-врачей в России.

1877 — в Большом театре прошла премьера балета П. И. Чайковского "Лебединое озеро".

1921 — образована Абхазская ССР.

1936 — Свой первый полет совершил дирижабль "Гинденбург".

1975 — Чарли Чаплин произведен в рыцари.

1997 — с космодрома "Свободный" осуществлен первый запуск искусственного спутника Земли "Зея" ракетой-носителем "Старт-1".

2012 — выборы президента Российской Федерации. Владимир Путин избран президентом России на третий срок.