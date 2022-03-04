5 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в лесопарке "Затюменский" (ул. Барнаульская, 17/1) пройдет XV Спартакиада трудовых коллективов Тюменской области по лыжным гонкам.

В Тюмени в 10 часов 20 минут в центре туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) начнутся Кубок федерации альпинизма России и Кубок Тюменской области в дисциплинах "ледолазание – трудность", "ледолазание – скорость" и "ледолазание – комбинация".

В Тюмени в 11 часов у ТРЦ "Гудвин" (ул. Максима Горького, 70) начнется традиционное поздравление в преддверии Международного женского дня от сотрудников МЧС.

В Тюмени в 12 часов на Бульваре Шаимский, на площади ж.р. Тарманы (ул. Малышева, 24), в ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина 10) начнутся праздничные программы, посвященные Масленице.

В Тюмени в 13 часов 30 минут в детской школе искусств "Этюд" (ул. Одесская, 41/3) начнется концерт "Для милых мам".

В Тюмени в 15 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется познавательно-творческий час "Число восьмое - не простое!".

В Тюмени в 15 часов в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется праздничная программа "Масленичный разгуляй".

В Тюмени в 16 часов в литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется презентация дебютной книги писателя Сергея Чародеевича "Круги".

В Тюмени в 17 часов в центре творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" (ул. Тимуровцев, 32/1) начнется праздничная программа "Музыка весны".

В Тюмени в 17 часов на уличных площадках по адресам ул. Харьковская, 71 – Одесская, 26, ул. Метелевская, 11а, ул. Вербная, 6 начнутся народные гулянья, посвященные празднику Масленицы.

В Тюмени в 18 часов в Институте государства и права ТюмГУ (ул. Ленина, 38) начнется работа Weekend Academia для школьников. Встречу посвятят профессии таможенника.

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) начнется мероприятие "Сборище хороших людей".

В Тюмени в 20 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется фестиваль современного искусства FIRST LINE 2022.

В Тюмени в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) пройдет областной фестиваль ГТО среди семейных команд.

В Тобольске в драматическом театре им. П.П.Ершова (4 мкр-н, 66) пройдет премьера спектакля по пьесе Григория Горина "Шут Балакирев".

В Тобольске в спортивном комплексе "Тобол" (пер. Рощинский,69) пройдет первенство Тюменской области по волейболу.

Интересное в этот день:

1705 — принят указ Петра I о наборе рекрутов, положивший начало формированию в Российской империи регулярной армии.

1868 — в Англии запатентован степлер.

1907 — торжественное открытие II Государственной думы.

1912 — первое применение дирижаблей в войне.

1918 — в России создана Служба Военных Сообщений.

1930 — в Москве на Арбатской площади открылся первый звуковой кинотеатр "Художественный".

1936 — в Москве открылся Центральный детский театр.

1943 — первый полет совершил английский реактивный самолет Gloster Meteor.

1958 — первый полет сверхзвукового многоцелевого самолета Як-28.

1970 — вступил в силу "Договор о нераспространении ядерного оружия".

1979 — космический аппарат "Вояджер-1" достиг планеты Юпитер.

1987 — на северо-востоке Эквадора произошло разрушительное землетрясение, несколько сотен человек погибло и более 15000 осталось без крова.

2000 — ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней.