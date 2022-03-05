  • 5 марта 20225.03.2022суббота
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский ученый принял участие в разработке новых средств борьбы с золотистым стафилококком

Общество, 08:59 05 марта 2022

news.utmn.ru

Научный сотрудник лаборатории антимикробной резистентности Института X-BIO Тюменского госуниверситета Сергей Кравченко принял участие вместе с московскими учеными в разработке новых средств борьбы с золотистым стафилококком, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Стафилококки в норме - бессимптомные обитатели кожи и слизистых оболочек человека. Стоит иммунитету ослабнуть или нарушается целостность кожных барьеров, стафилококки могут стать причиной серьезных заболеваний.

Над вариантами восполнения арсенала антибиотиков ученые думают постоянно, и природа сама предложила использовать антимикробные пептидные молекулы – один из факторов врождённого иммунитета живых организмов. Поиском и рациональной модификацией таких антимикробных пептидов заняты коллективы многих лабораторий мира.

Статья о результатах исследований, в котором приняли участие ученые из Института Белка РАН (Пущино, Московская область), Института X-BIO Тюменского государственного университета, НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и других партнерских организаций, опубликована в журнале International Journal of Molecular Sciences.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:54 05.03.2022Коллективный иммунитет к COVID-19 достиг в России 56%
10:43 05.03.2022В Тюменской области юбиляры супружеской жизни начнут получать выплаты
10:32 05.03.2022В праздничные дни марта РЖД запустят 50 дополнительных поездов
10:20 05.03.2022Тюменские агрономы вырастили 670 тысяч разноцветных тюльпанов