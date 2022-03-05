Тюменский ученый принял участие в разработке новых средств борьбы с золотистым стафилококком

news.utmn.ru news.utmn.ru

Научный сотрудник лаборатории антимикробной резистентности Института X-BIO Тюменского госуниверситета Сергей Кравченко принял участие вместе с московскими учеными в разработке новых средств борьбы с золотистым стафилококком, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Стафилококки в норме - бессимптомные обитатели кожи и слизистых оболочек человека. Стоит иммунитету ослабнуть или нарушается целостность кожных барьеров, стафилококки могут стать причиной серьезных заболеваний.

Над вариантами восполнения арсенала антибиотиков ученые думают постоянно, и природа сама предложила использовать антимикробные пептидные молекулы – один из факторов врождённого иммунитета живых организмов. Поиском и рациональной модификацией таких антимикробных пептидов заняты коллективы многих лабораторий мира.

Статья о результатах исследований, в котором приняли участие ученые из Института Белка РАН (Пущино, Московская область), Института X-BIO Тюменского государственного университета, НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и других партнерских организаций, опубликована в журнале International Journal of Molecular Sciences.