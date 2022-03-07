  • 7 марта 20227.03.2022понедельник
  • В Тюмени -19..-21 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские урологи успешно прооперировали годовалую девочку

Общество, 08:44 07 марта 2022

Фото: пресс-служба Тюменской ОКБ №1 (архив)

Урологи тюменской областной клинической больницы №1 успешно прооперировали годовалую пациентку из Ханты-Мансийского автономного округа с диагнозом "Врожденный двусторонний гидронефроз".

"Нередко пациенты с таким заболеванием становятся инвалидами. Несмотря на обширную практику и ежедневные операции, случай девочки из Ханты-Мансийска – "штучный". За более чем 20 лет работы я оперировал подобных пациентов всего несколько раз", – прокомментировал врач уролог-андролог Алексей Лутков.

Операция длилась около двух часов и прошла успешно. Сейчас малышка чувствует себя хорошо и уже отправилась вместе с мамой домой под наблюдение врачей поликлиники по месту жительства, сообщает пресс-служба ОКБ №1.

В ОКБ №1 урологическая помощь оказывается не только тюменцам, но и пациентам со всей страны и даже из-за рубежа. Все вмешательства выполняются на высоком уровне, в соответствии с мировыми стандартами.В прошлом году урологи Областной клинической больницы №1 провели хирургическое лечение более 220 пациентов, две трети из которых – дети.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:21 07.03.2022Албек Мусалиев: мы не воюем, а защищаем своих граждан
09:01 07.03.2022На инклюзивных площадках тюменцев приобщат к спорту через игры народов мира
08:44 07.03.2022Тюменские урологи успешно прооперировали годовалую девочку
20:44 06.03.2022Тюменский реабилитационный центр "Родник" применяет театральную терапию