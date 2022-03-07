Тюменские урологи успешно прооперировали годовалую девочку

Фото: пресс-служба Тюменской ОКБ №1 (архив) Фото: пресс-служба Тюменской ОКБ №1 (архив)

Урологи тюменской областной клинической больницы №1 успешно прооперировали годовалую пациентку из Ханты-Мансийского автономного округа с диагнозом "Врожденный двусторонний гидронефроз".

"Нередко пациенты с таким заболеванием становятся инвалидами. Несмотря на обширную практику и ежедневные операции, случай девочки из Ханты-Мансийска – "штучный". За более чем 20 лет работы я оперировал подобных пациентов всего несколько раз", – прокомментировал врач уролог-андролог Алексей Лутков.

Операция длилась около двух часов и прошла успешно. Сейчас малышка чувствует себя хорошо и уже отправилась вместе с мамой домой под наблюдение врачей поликлиники по месту жительства, сообщает пресс-служба ОКБ №1.

В ОКБ №1 урологическая помощь оказывается не только тюменцам, но и пациентам со всей страны и даже из-за рубежа. Все вмешательства выполняются на высоком уровне, в соответствии с мировыми стандартами.В прошлом году урологи Областной клинической больницы №1 провели хирургическое лечение более 220 пациентов, две трети из которых – дети.