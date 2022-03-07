Тюменский центр "Семья" помогает несовершеннолетним беременным
Фото: centr-semya72.ru
Психологи, врачи и педагоги тюменского регионального центра "Семья" оказывают помощь несовершеннолетним беременным и молодым мамам.
Девочек готовят к родам и учат ухаживать за ребенком, рассказывают, как повысить финансовую грамотность, сообщила ведущий психолог центра Елена Подгорная.
В центре готовы бесплатно передать молодым мамам на время предметы первой необходимости: коляски, манежи, кроватки, сообщает "Вслух.ру".