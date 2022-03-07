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Тюменский центр "Семья" помогает несовершеннолетним беременным

Общество, 10:47 07 марта 2022

Фото: centr-semya72.ru

Психологи, врачи и педагоги тюменского регионального центра "Семья" оказывают помощь несовершеннолетним беременным и молодым мамам.

Девочек готовят к родам и учат ухаживать за ребенком, рассказывают, как повысить финансовую грамотность, сообщила ведущий психолог центра Елена Подгорная.

В центре готовы бесплатно передать молодым мамам на время предметы первой необходимости: коляски, манежи, кроватки, сообщает "Вслух.ру".

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