Тюменцы помогают мирным жителям Донбасса

Фото: tyumen.er.ru Фото: tyumen.er.ru

Пункт сбора гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса начал работу в тюменском ЦУМе.

"Дни сейчас для всех непростые, но хуже всего тем, кто остался без крова и большей части вещей. Наш моральный долг им помочь. На первом этаже торгового центра, у администратора, любой посетитель может оставить вещи и продукты, принимаемые в качестве гуманитарной помощи. Сортировку, упаковку, транспортировку и передачу гуманитарной помощи в сборный пункт, мы берем на себя, - рассказала генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

Сотрудники ЦУМа уже передали в сборный пункт постельные принадлежности, женскую одежду и развивающие игрушки для деток от 1 до 6 лет.