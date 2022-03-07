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Тюменцы помогают мирным жителям Донбасса

Общество, 11:59 07 марта 2022

Фото: tyumen.er.ru

Пункт сбора гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса начал работу в тюменском ЦУМе.

"Дни сейчас для всех непростые, но хуже всего тем, кто остался без крова и большей части вещей. Наш моральный долг им помочь. На первом этаже торгового центра, у администратора, любой посетитель может оставить вещи и продукты, принимаемые в качестве гуманитарной помощи. Сортировку, упаковку, транспортировку и передачу гуманитарной помощи в сборный пункт, мы берем на себя, - рассказала генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

Сотрудники ЦУМа уже передали в сборный пункт постельные принадлежности, женскую одежду и развивающие игрушки для деток от 1 до 6 лет.

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