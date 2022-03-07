Оборот розничной торговли в Тюменской области в 2021 году вырос на 50 млн рублей

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Оборот розничной торговли в Тюменской области в 2021 году составил 463 млрд 621,6 млн рублей - на 50 млн рублей больше, чем годом в 2020 году. Таковы данные Тюменьстата.

В среднем каждый житель региона тратил на покупки около 25 тыс. рублей в месяц. В 2020 году этот показатель составлял около 22,2 тыс. рублей, сообщает "Вслух.ру".

Основная часть покупок приходилась на непродовольственные товары группу - 246 млрд 873,9 млн рублей, то есть более 13 тыс. 260 рублей на человека. За продукты, включая напитки и табачные изделия, граждане в общей сложности заплатили 216 млрд 747,7 млн рублей, или более 11,6 тыс. рублей на жителя.