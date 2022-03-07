Тюменские волонтёры вручат женщинам тысячу поздравительных открыток

Фото: Вслух.ру Фото: Вслух.ру

Тысячу открыток с наилучшими пожеланиями женщинам приготовили к Дню 8 Марта волонтеры тюменского муниципального центра развития добровольчества.

Для поздравления добровольцы выбрали две крупные тюменские зоны активности: площадку возле "Конторы пароходства" рядом с катком и площадь 400-летия Тюмени, сообщает Вслух.ру.

В акции приняли участие около 20 волонтеров разных возрастов, начиная от вчерашних школьниц и заканчивая пенсионерами.

Конечно, главное - это не сами открытки, а искренние поздравления, теплые слова и выражение любви нашим прекрасным дамам, считает руководитель волонтёрского центра Александра Акулина.