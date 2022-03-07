В "Доме Машарова" тюменцам расскажут о технологиях прошлых веков

Фото пресс-службы ТМПО Фото пресс-службы ТМПО

Экскурсия "Вершина технологии" проходит в тюменском музее "Дом Машарова".

Посетители могут узнать о появлении телеграфа, граммофона, фотографии, печатной и швейной машинок. Гости музея могут увидеть подлинные предметы ушедшей эпохи, рассказал методист по музейно-образовательной деятельности Николай Багаев.

Идея создания этой экскурсии родилась во время подготовки ко всероссийской акции "Ночь музея" в прошлом году. Основная тема акции была посвящена Году науки и технологии, музеи превратились в научные кафедры.

"Мне захотелось раскрыть тему технологий XIX – начала XX веков. Экскурсия ориентирована на любую аудиторию: от детей школьного возраста до пожилых людей. Особенно полезна будет тем, кто интересуется историей науки, изобретений и открытий", – отметил он.

Чаще всего гости интересуются появлением первой электростанции в Тюмени, которая была построена купцом И.И. Игнатовым и использовалась для энергоснабжения домов и пароходства.

Экскурсия базируется на базе постоянной экспозиции "Семейный альбом", посвященной быту зажиточного горожанина конца XIX – начала XX веков, сообщает "Тюменская область сегодня".