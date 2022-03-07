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Тюменские госавтоинспекторы предупреждают тюменцев о сложности движения в межсезонье

Общество, 20:44 07 марта 2022

t-l.ru

Инструктажи водителей об опасности движения в межсезонье проводят тюменские автоинспекторы на федеральных, региональных автодорогах и в населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Тюменской области.

За два месяца 2022 года в Тюменской области произошло 320 ДТП, в них погибли 17 человек, 461 человек ранен. Число ДТП и раненых в них людей выросло почти на 10%, по сравнению с показателями прошлого года.

В марте участникам дорожного движения необходимо учитывать погодные факторы, характерные для межсезонья, в первую очередь, при выборе скорости. На дорогах в этот период возможен не только гололед, но и туман, мокрый снег, затрудняющий видимость, ледяной дождь. На проезжей части может образовываться тонкая корка стекловидного льда, делающая движение очень опасным.

Еще один "мартовский" фактор – яркое, даже ослепляющее солнце. Из-за него можно не заметить встречный автомобиль, пешехода, переходящего улицу по пешеходному переходу.

Самой распространенной причиной дорожных аварий в регионе остается неправильный выбор скорости в конкретных дорожных и погодных условиях.

Евгений Бабенко

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