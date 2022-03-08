Тюменские офтальмологи помогли ребенку с редким заболеванием

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Офтальмологи Тюменской областной клинической больницы №2 помогли 4-летней девочке с редкой формой косоглазия - синдромом Брауна.

При такой патологии человек не может отвести глаза вверх, а при попытке посмотреть в сторону – глаза опускаются вниз.

Хирурги провели высокотехнологичную операцию – тенэктомию верхней косой мышцы обоих глаз, рассказала заведующая отделением офтальмологии детского стационара Надежда Ашихмина.

"Нам удалось восстановить объем глазных яблок и устранить вынужденное положение головы. Девочка восстановилась после операции и теперь продолжит расти с правильным положением головы и глазных яблок", - добавила она.

Детское отделение офтальмологии ОКБ №2 ориентировано на охрану здоровья глаз и качественное лечение различных патологий глаз. Здесь на высоком уровне проводят комплексное офтальмологическое обследование под общей анестезией, выполняют оптико-реконструктивные, пластические и лазерные операции при врожденных аномалиях и атипичных формах косоглазия, сообщает пресс-служба клиники.

Евгений Бабенко