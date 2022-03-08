Население Тюменской области за год увеличилось на 8,7 тыс. человек

Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

На 8,7 тыс. человек увеличилось население Тюменской области за 11 месяцев 2021 года. По данным Тюменьстата на 1 декабря 2021 года этот показатель составляет 1 млн 551,6 тыс. человек.

За 11 месяцев прошлого года в регионе родилось 16 тыс. 929 детей, годом ранее - 16 тыс. 987 детей.

За январь-ноябрь 2021 года на постоянное место жительства в Тюменскую область прибыло 49 тыс. 676 человек, сообщает "Вслух.ру".

Основную часть миграционного потока в Тюменскую область - 43 тыс. 36 человек - составляют жители других регионов России. Кроме того, 6 тыс. 323 человека переехали из стран СНГ, 317 - из стран дальнего зарубежья.

С начала 2022 года в Тюменской области родились более 2,8 детей.