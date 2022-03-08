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Специалисты научат подростков из Омутинского района прелупреждать конфликты

Общество, 16:47 08 марта 2022

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Мобильная бригада из специалистов социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних села Омутинское и отдела образования администрации Омутинского района начнет работать с подростками 11 марта 2022 года. .

В составе бригады - педагоги-психологи, специалисты по социальной работе, психологи в социальной сфере. Программа мероприятий включает специально разработанные элективные курсы "Антибуллинг", "Правовой лабиринт", "Убереги себя от насилия", "Формирование здорового образа жизни", "Финансовая грамотность". Все занятия носят практическую направленность.

Специалисты будут использовать переносное оборудование: мольберты, песочные планшеты, психологические платформы.

Подросткам привьют навыки самостоятельного разрешения конфликтов и предупреждения их возникновения, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

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