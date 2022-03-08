Мусор из урн в Тюмени должны убирать дважды в сутки

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1 тыс. 662 урны для сбора мелкого мусора установлены в Тюмени только в зоне отвественности ТОДЭП.

"Опустошение урн производятся два раза в сутки. Вывоз мусора производят субподрядные организации на мусоросортировочный завод", – прокомментировали на дорожном предприятии.

Колоссальное количество урн расположены и во дворах, парках, сообщает "Тюменская область сегодня". Однако, как сообщили в пресс-службе администрации города, точно посчитать это количество не представляется возможным: урны устанавливают собственники объектов и управляющие компании.