10 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 11 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 65а) начнется квест-перформанс "Fake|Face".

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) начнется ретро-час "Советская женщина".

В Тюмени в 12 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется квиз-игра "Зимние Олимпийские игры".

В Тюмени в 12 часов в детской школе искусств "Этюд" (ул. Широтная, 15) начнутся веселые старты "Движение – это жизнь!".

В Тюмени в 13 часов на площади ж. р. Тарманы (ул. Малышева, 24) начнется цикл мероприятий к городскому дню здоровья "Квест "Sports teenagers".

В Тюмени в 13 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (Червишевский тракт, 15/1) начнется беседа-диалог "Природа вокруг нас".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 16 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс "Основные ошибки при изучении английского языка".

В Тюмени в 17 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется открытие персональной выставки Михаила Захарова "Деревня Кулакова и ее обитатели" в рамках проекта "Арт-салон "На Никольской".

В Тюмени в 18 часов в детском технопарке "Кванториум" (пр. Геологоразведчиков, 6а) начнется презентация VR-тренажера для лыжников и биатлонистов.

В Тюмени в 18 часов в библиотеке № 7 им. И. М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а) начнется танцевальный мастер-класс "Сияние".

В Тюмени в 19 часов в детской школе искусств "Гармония" (пр. Заречный, 4а) начнется концертная программа "Музыка дня".

Интересное в этот день:

1535 — испанские мореплаватели открыли в Тихом океане Галапагосские острова.

1710 — вышла в свет первая печатная географическая книга на русском языке под названием "География, или Краткое земного мира описание".

1755 — в Санкт-Петербурге дана первая в Российской империи опера на русском языке — "Цефал и Прокрис" Франческо Арайи.

1791 — запатентован копёр для забивания свай.

1806 — по указу императора Александра I создан музей Московского Кремля.

1905 — в Лондоне основан футбольный клуб "Челси".

1910 — в Китае запрещено рабство.

1918 — ввиду германской угрозы съезд Советов принял постановление временно перенести столицу из Петрограда в Москву.

1924 — установлены дипломатические отношения между СССР и Норвегией.

1959 — открыта антарктическая научная станция "Лазарев".

1972 — на Минском радиозаводе (Белоруссия) произошел взрыв.

1977 — астрономы открыли кольца Урана.

1982 — редкий парад планет — все девять планет собрались по одну сторону от Солнца в секторе с углом 95 градусов.

2006 — автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter достигла Марса.