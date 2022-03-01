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Студенты ТюмГУ смогут развиваться в сфере рыболовства

Общество, 17:36 10 марта 2022

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Возможность развиваться в сфере рыболовства появилась у студентов Тюменского госуниверситета благодаря сотрудничеству с Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Ректор Иван Романчук и руководитель управления Иван Матаев подписали соглашение о сотрудничестве. "Образование не может быть оторвано от рынка труда. Наша задача – подготовить успешных молодых людей, которые смогут самореализоваться в профессии. Надеюсь, наше новое сотрудничество будет выгодным и нашим студентам, и региону в целом", - отметил Иван Романчук.

Ранее между сторонами уже было заключен договор о практической подготовке, благодаря которому студенты – юристы, экономисты, экологи и биологи – могут проходить практику и стажировку на площадках партнера.

По словам Ивана Матаева, отрасль рыболовства развивается, потребность в высококвалифицированных молодых специалистах растет.

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# ТюмГУ

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