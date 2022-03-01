11 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по социальной политике.

В Тюмени в 10 часов в библиотеке № 7 им. И. М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а) начнется акция, посвященная творчеству Ивана Ермакова.

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется игровая программа "Русские игрушки, игры, забавы".

В Тюмени в 13 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется урок памяти "Навстречу подвигу".

В Тюмени в 15 часов "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется лекция "Маршрут личного бренда".

В Тюмени в 16 часов в библиотеке № 18 (ул. Пражская, 41) начнется праздничный концерт "Имя тебе – женщина".

В Тюмени в 16 часов в бизнес-отеле "Евразия" (ул. Советская, 20) начнется открытие программы молодежного предпринимательства в Тюменской области "Я в деле".

В Тюмени в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) пройдут соревнования чемпионата России и Кубка России по скалолазанию.

Интересное в этот день:

105 — Цай Лунь получает бумагу из волокон бамбука в Китае.

1714 — указ Петра I об открытии в 40 городах России цифирных школ (начальных общеобразовательных школ для мальчиков, обучавших грамоте, письму, арифметике, началам геометрии).

1834 — Николаем I утверждены "Положение о гражданских мундирах" и "Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору".

1878 — Французской Академии продемонстрирован фонограф, но изобретение было объявлено шарлатанством.

1892 — Министерством путей сообщения был утвержден проект первой московской канализации.

1903 — Николай II подписал "Манифест о неприкосновенности общинного землевладения".

1918 — советское правительство переехало из Петрограда в Москву.

1931 — введен физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО).

1963 — установлены дипломатические отношения между СССР и Государством Кувейт.

1970 — Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне.

1985 — Михаил Горбачёв избран Генеральным секретарём ЦК КПСС (1985—1991).

2006 — Мишель Бачелет стала первой женщиной, избранной на пост президента Чили.

2011 — произошло землетрясение у северо-восточного побережья Японии магнитудой около 9 баллов, повлекшее за собой разрушительное цунами.

2020 — Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа (COVID-19), является пандемией.