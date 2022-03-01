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Стартовал прием заявок на конкурс "Экологическая культура. Мир и согласие-2022"

Общество, 08:14 14 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского ведет прием заявок на Международный конкурс "Экологическая культура. Мир и согласие-2022".

Как сообщают организаторы, на конкурс принимаютя проекты, которые направлены на: развитие экологической культуры (информирование, образование и просвещение различных целевых групп); укрепление здоровья населения через улучшение качества окружающей среды; внедрение и разработку инновационных технологий в области охраны окружающей среды.

Проект можно подать в одну из шести номинаций: "Экообразование"; "Экопросвещение"; "Гражданские экоинициативы"; "Рупор экологии: СМИ"; "Устойчивый бизнес"; "Экотуризм".

Заявки на участие принимают до 15 апреля 2022 включительно. Дополнительная информация о порядке участия, положение о конкурсе представлены на сайте фонда.

Итоги конкурса будут подведены 5 июня в День эколога. Отдельно организаторы отметят регион, наиболее активно проявивший себя в конкурсе.

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# конкурс , экология

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