Стартовал прием заявок на конкурс "Экологическая культура. Мир и согласие-2022"
Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского ведет прием заявок на Международный конкурс "Экологическая культура. Мир и согласие-2022".
Как сообщают организаторы, на конкурс принимаютя проекты, которые направлены на: развитие экологической культуры (информирование, образование и просвещение различных целевых групп); укрепление здоровья населения через улучшение качества окружающей среды; внедрение и разработку инновационных технологий в области охраны окружающей среды.
Проект можно подать в одну из шести номинаций: "Экообразование"; "Экопросвещение"; "Гражданские экоинициативы"; "Рупор экологии: СМИ"; "Устойчивый бизнес"; "Экотуризм".
Заявки на участие принимают до 15 апреля 2022 включительно. Дополнительная информация о порядке участия, положение о конкурсе представлены на сайте фонда.
Итоги конкурса будут подведены 5 июня в День эколога. Отдельно организаторы отметят регион, наиболее активно проявивший себя в конкурсе.